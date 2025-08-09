Allegri a Milan TV: "Soddisfatto della prestazione dei ragazzi, domani ne abbiamo un'altra. Molto contento per Jashari e Gimenez"

Il Milan pareggia 1-1 contro il Leeds grazie soprattutto alla rete di Santiago Gimenez nel primo tempo. Un buon test dei ragazzi di Allegri, oggi in campo con una formazione composta per la maggior parte da giovani della Primavera e Milan Futuro. Per il tecnico rossonero sono comunque arrivate buone indicazioni dal campo, in vista anche della prossima sfida (l'ultima amichevole) di domani pomeriggio contro il Chelsea. Dopo la sfida contro i Blues, per il Milan sarà tempo di pensare al primo impegno ufficiale contro il Bari in Coppa Italia, domenica 17 agosto a San Siro.

Così mister Allegri a Milan TV dopo la partita contro il Leeds

Sulla gara

"Sono contento della prestazione che hanno fatto i ragazzi, domani ne abbiamo un'altra contro il Chelsea e sarà interessante e utile per continuare ad alzare il nostro livello".

Sui giovani

"Hanno fatto bene, è stato un buon allenamento hanno tenuto bene il campo contro una squadra internazionale, sono contento per loro però cio che hanno fatto vedere oggi".

Su Jashari e Gimenez

"Bene Ardon, era la sua prima partita con noi ma credo in generale della sua stagione. Sono felice anche per Santi, che ha segnato".