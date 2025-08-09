Juventus, Gatti: "Vlahovic? Io spingo che lui resti qua, ma è abbastanza maturo per prendere le proprie decisioni"

Federico Gatti, difensore della Juventus, ha commentato così a Sky la situazione in bianconero di Dusan Vlahovic: "Dusan è abbastanza maturo per prendere le proprie decisioni. Io sicuramente spingo che lui resti qua, perché è un amico e un giocatore molto importante. Però non mi espongo su questa sua dinamica”. L'attaccante serbo è, insieme a Rasmus Hojlund del Manchester United, nel mirino del Milan che è sempre alla ricerca di un nuovo centravanti.

In merito invece al suo futuro, Gatti ha spiegato: "Se c’è stata possibilità di lasciare la Juve? No, non ho mai messo in discussione il mio futuro qui. Mi ha fatto tanto piacere l'interessamento di un allenatore come Conte, che è uno dei top allenatori al mondo, e del direttore Manna. Li ringrazio tanto, perché hanno fatto tanto per volermi a Napoli. Ma ho preferito seguire il cuore. Questa è una famiglia, Torino è casa mia, sono cresciuto qui. Diciamo che la scelta era abbastanza facile”.

