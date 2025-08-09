Padovan: "Jashari, Estupinan, sono acquisti da Tare. Tare fa questi acquisti e non ne sbaglia quasi mai uno"

di Manuel Del Vecchio

Giancarlo Padovan, giornalista, durante il suo intervento a Sky Sport 24 parla dei nuovi acquisti del Milan e le aspettative che portano con sé. Le sue parole:

Jashari subito in campo, c’è tanta curiosità. Cominciamo a vederlo. Io dico che Jashari, Estupinan, sono acquisti da Tare. Tare fa questi acquisti e non ne sbaglia quasi mai uno. E quindi ho molto fiducia”.