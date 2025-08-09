Fiorentina, nulla di grave per Comuzzo: problema allo stomaco per il difensore

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:12News
di Federico Calabrese

Nulla di grave per Pietro Comuzzo. Il difensore della Fiorentina, che potrebbe essere uno degli obiettivi del Milan per il post Malick Thiaw - sempre più vicino al Newcastle - è stato sostituito al 34' dell'amichevole contro il Manchester United. Aveva chiesto il cambio per un apparente problema fisico.

Fortunatamente, stando a quanto riportato da FirenzeViola.it, l'allarme sarebbe rientrato. Il difensore avrebbe infatti accusato un problema allo stomaco. Nessun problema muscolare dunque per il difensore.