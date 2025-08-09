Thiaw verso l'addio: via anche l'ultimo dei tre marcatori di Real Madrid-Milan 1-3

vedi letture

Una delle notizie del giorno è l'addio, sempre più probabile, di Malick Thiaw. Il difensore sarebbe ormai a un passo dal Newcastle, con i rossoneri che hanno ormai gli ultimi dettagli con i Magpies.

Thiaw via dal Milan sarebbe l'ultimo passaggio di tre pedine che nella scorsa stagione si sono resi protagonisti di una serata brillante in quel di Madrid. Stiamo parlando della notte Real Madrid-Milan, match valido per la quarta giornata del girone di Champions League, terminato 3-1 per i rossoneri.

In quell'occasione andarono infatti a segno Thiaw, Morata e Reijnders, con questi ultimi due che anche recentemente hanno detto addio ai colori rossoneri. Un disegno ormai quasi chiuso, segno di come ormai la scorsa stagione sia soltanto un ricordo. Nella speranza, però, di rivivere ancora notti magiche come quella del Bernabeu.