MN - Per il sostituto di Thiaw, il Milan vuole valutare anche altri profili oltre a Leoni e Comuzzo

Dopo il pareggio del Milan quest'oggi contro il Leeds, il mercato in uscita dei rossoneri ha preso una forte direzione. Infatti, è ormai definito il futuro di Malick Thiaw al Newcastle. Nelle prossime ore svolgerà le visite mediche per i Magpies. Operazione da 40 milioni di euro totali (38+4) con il Milan che registra una plusvalenza notevole da circa 35 milioni di euro. Così, Tare e dirigenza starebbero pensando di tornare sul mercato e provare a rinforzare soprattutto il reparto difensivo.

Infatti, come riportato dalla nostra redazione, in serata ci sono stati nuovi contatti positivi tra il Milan e il terzno svizzero, con i rossoneri convinti di puntare sul giovane difensore svizzero. Sul difensore centrale invece si valuteranno anche altri profili, oltre ai già citati Leoni e Comuzzo, nomi che piacciono e non poco, ma sui quali il Milan non vorrebbe fossilizzarsi troppo.

Di Antonio Vitiello