Bouaddi, il gioiello del futuro che piace ad Allegri: il Milan ci pensa davvero

Ha già battuto quasi tutti i record legati all’età, ma il suo percorso sembra appena cominciato. Bouaddi non ha ancora compiuto 18 anni, eppure ha già accumulato un bagaglio di esperienza internazionale che in molti sognano a fine carriera. Tecnica sopraffina, personalità da veterano e una visione di gioco matura: non sorprende che i top club europei abbiano già puntato i riflettori su di lui.

Negli scorsi mesi si erano rincorse voci di mercato che lo accostavano al Milan, ma ora l’interesse sembra essersi fatto concreto. Il giovane talento ha attirato l’attenzione di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Tare, due profili che raramente si sbilanciano su giovani promesse. E invece, su Bouaddi sembrano avere le idee chiare.

Un profilo perfetto per Allegri

Il motivo è presto detto: Bouaddi non è solo un funambolo palla al piede, ma un centrocampista moderno, dinamico, capace di coprire tutto il campo. Bravissimo nell’uno contro uno, dotato di un dribbling naturale e imprevedibile, ma anche abile nel recuperare palloni e inserirsi in avanti: un classico centrocampista “box to box”, Ideale per gli schemi fluidi e reattivi di Allegri.

Niente pressioni, ma spazio garantito

Nel caso in cui l’operazione dovesse andare in porto, difficilmente Bouaddi partirebbe subito come titolare. L’intenzione del Milan sarebbe quella di inserirlo gradualmente, senza bruciare le tappe. Ma una cosa è certa: spazio in prima squadra non gli mancherebbe. Il suo talento è troppo evidente per restare a lungo in panchina.

Per ora, il Milan osserva e valuta. Ma Bouaddi è molto più di un nome sul taccuino: è un investimento per il futuro. E chissà che presto San Siro non possa diventare la sua nuova casa.