Milan, avanti tutta per Granit Xhaka: nuovi contatti in arrivo

Il Milan accelera per Granit Xhaka. I rossoneri sono in contatto continuo con l’agente del centrocampista svizzero, che ha già dato piena disponibilità al trasferimento in Italia. Come riportato da Matteo Moretto, la prossima settimana sono previsti nuovi incontri, anche con il Bayer Leverkusen, per gettare le basi concrete dell’operazione.

L’interesse del Milan per Xhaka era stato rivelato in esclusiva a inizio giugno, e ora la trattativa entra nel vivo. Il club punta sul carisma e sull’esperienza dell’ex Arsenal per rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione.