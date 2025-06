Musah al Napoli, c'è differenza sui bonus: non c'è ancora il via libera

L'addio di Yunus Musah al Milan sembrava cosa fatta solo pochi giorni fa, con il centrocampista americano pronto a trasferirsi alla corte di Antonio Conte al Napoli. Eppure nelle ultime ore la trattativa tra rossoneri e partenopei ha registrato dei rallentamenti che stanno ritardando l'accordo finale e il passaggio del giocatore in Campania.

Questa sera, nel consueto video recap sul calciomercato pubblicato sul suo canale YouTube in italiano, il giornalista Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul triangolo Musah, Milan, Napoli. Nello specifico viene riferito che non è stato dato ancora il via libera per la definizione dell'affare e il motivo è da ricercare nell'accordo sui bonus: c'è distanza in merito alla "facilità" e "difficoltà" di raggiungimento di tali bonus come anche delle cifre degli stessi. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.