Il Marsiglia vuole confermare Bennacer ma c'è il nodo stipendio

Uno dei temi di calciomercato che sta accompagnando questi giorni rossoneri, e che potrebbe accompagnarli ancora per un po', è la situazione legata al futuro di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è stato ceduto all'Olympique Marsiglia nel mese di gennaio in prestito con diritto di riscatto, fissato a 12 milioni di euro. Il calciatore di proprietà rossonera ha svolto dunque la seconda parte della stagione nel club francese, allenato dal tecnico italiano Roberto De Zerbi.

Secondo quanto viene riportato questa sera dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Marsiglia ha l'intenzione di trattenere Ismael Bennacer, nonostante il riscatto non sia ancora stato versato nelle casse del Milan. Il problema non sarebbe tanto il prezzo del cartellino - con il club disposto a trattare per il titolo definitivo o per un altro prestito - ma piuttosto lo stipendio del centrocampista della nazionale algerina, su cui i transalpini e lo stesso giocatore dovranno trovare una quadra: al momento è troppo alto per i francesi. Romano riferisce anche che le ultime voci di un interessamento dell'Al Duhail sarebbero poco concrete.