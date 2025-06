Per l'attacco il Milan punta su Vlahovic o Retegui, gente che conosce la Serie A

vedi letture

Scrive questa mattina Tuttosport che il Milan vorrebbe mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un instant team per provare a tornare subito competitivo quanto meno in Italia. Non a caso nel corso di questi giorni sono stati accostati alla formazione rossonera nomi di calciatori esperti come Luka Modric, Granit Xhaka e Oleksandr Zinchenko, che però non sarebbero gli unici sulla lista dei desideri del duo Tare-Allegri.

Oltre a questi, infatti, il gruppo di lavoro rossonero sarebbe alla ricerca di calciatori che conoscano già bene la Serie A, come ad esempio Mateo Retegui e Dusan Vlahovic. Questi sono infatti i due nomi più in voga per andare a rinforzare l'attacco del Milan nella prossima stagione, anche perché non è assolutamente intenzione di Allegri giocare per una stagione intera con il solo Santiago Gimenez.