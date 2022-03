Kalulu si è già guadagnato il rinnovo: il Milan vuole alzargli lo stipendio e allungargli il contratto

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Gol a parte, Pierre Kalulu è l'uomo del momento in casa Milan. Il giovane difensore francese ha convinto la società a non cercare alternative nel mercato di gennaio e oggi è titolare al fianco di Tomori, con Pioli che può permettersi il lusso di lasciare in panchina Romagnoli, capitano in scadenza di contratto ma soprattutto al rientro.

Ora il rinnovo. Prestazioni - e, appunto, il gol - che valgono a Kalulu una trattativa per il rinnovo del contratto. Arrivato dal Lione nel 2020, il difensore è legato ai rossoneri da un accordo fino al 2025. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'idea della dirigenza sarebbe quella di alzargli l'ingaggio almeno fino al milione di euro, con scadenza allungata al 2026. L'annuncio potrebbe non essere lontano.