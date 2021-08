Kessie, infortunio e poi incontro col Milan per il futuro. Adli sempre più vicino

La tegola Kessie non è facile da digerire per l’ambiente rossonero. Il Milan lo aveva appena riabbracciato dopo il ritorno dalle Olimpiadi di Tokyo, e subito Franck ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio muscolare. Il mediano ha subito uno stiramento al flessore sinistro, questo intoppo potrebbe tenerlo fuori 3-4 settimane e dunque Kessie salterà le prime due sfide di campionato contro Sampdoria e Cagliari e tornare dopo la sosta per le nazionali a settembre contro la Lazio.

Una tegola che non ci voleva ma l’infortunio sarebbe potuto arrivare anche in una fase della stagione più fitta d’impegni, e in quel caso Kessie avrebbe dovuto saltare molte più partite. Ecco perché la dirigenza non correrà ai ripari, ma spingerà per chiudere prima possibile Yacine Adli dal Bordeaux, l’accordo ormai è ad un passo. Manca sempre meno per il giovane centrocampista francese.

Kessie sempre nella giornata di ieri ha visto Paolo Maldini e Frederic Massara in sede per parlare di vari argomenti, tra cui il rinnovo. Il futuro del giocatore ivoriano è un tema fondamentale per la società di via Aldo Rossi, manca però l’intesa sulle cifre finali. La volontà del giocatore e del club è quella di proseguire insieme.