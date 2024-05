L'Equipe - Il PSG ha offerto Ugarte a Milan e Juventus. È assistito da Mendes

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il PSG ha offerto Manuel Ugarte a Milan e Juventus, interessati all'ingaggio del centrocampista uruguaiano anche in prestito dopo i 60 milioni di euro spesi dai parigini solo la scorsa estate.

Da tenere presente che il procuratore di Ugarte è Jorge Mendes, lo stesso che cura gli interessi di Sergio Coincecao.

LE PAROLE DI UGARTE

La prima stagione al Paris Saint-Germain di Manuel Ugarte non è stata proprio da ricordare. Il centrocampista uruguaiano, arrivato dallo Sporting per 60 milioni di euro, è stato a lungo una prima scelta nel centrocampo di Luis Enrique ma negli ultimi mesi, soprattutto in Champions League, ha fatto fatica a trovare spazio.

Una situazione che ha messo in allarme il suo agente, Jorge Mendes, che si starebbe muovendo in cerca di una nuova sistemazione per il 23enne di Montevideo. In prima fila ci sarebbe il Milan, che potrebbe chiedere il giocatore in prestito, e lo stesso Ugarte ha lasciato aperta una porta nell'intervista dopo la sconfitta per 3-1 contro il Tolosa, nell'ultima sfida giocata al Parc des Princes: "Ci saranno sicuramente rimpianti stasera. Il pubblico meritava una vittoria: siamo già campioni e abbiamo provato a finire questa stagione a testa alta ma non ci siamo riusciti.

Abbiamo iniziato bene ma abbiamo dovuto adattarci a una formazione nuova. Sono situazioni che ci faranno crescere. Così è il calcio di alto livello, soprattutto quando non sei concentrato al 100%. Se resterò al PSG l'anno prossimo? Vedremo, mi piacerebbe ma dobbiamo aspettare. Per ora sono qui e mi godo il finale di stagione".