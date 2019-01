L'Equipe - Milan, Bellanova non rinnoverà: ha già chiuso col Bordeaux

Dovrebbe proseguire al Bordeaux la carriera di Raoul Bellanova, terzino destro classe 2000 di proprietà del Milan. Il giovane laterale, scrive 'L'Equipe', ha deciso di non rinnovare il contratto col club rossonero perché già d'accordo coi girondini. Due settimane fa la famiglia di Bellanova era a Bordeaux insieme a Hugo Varela per definire i dettagli dell'affare.

Domani, scrive il quotidiano francese, i dirigenti del club transalpino potrebbero essere a Milano per incontrare il Milan e provare ad anticipare il trasferimento di Bellanova. Non dovessero riuscirci, il giocatore sarebbe comunque già bloccato per giugno.