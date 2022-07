L'Equipe - Sanches, il PSG spera di arrivare ad un accordo con il Lille entro mercoledì

MilanNews.it

Stando a quanto riportato da L'Equipe, Luis Campos vorrebbe che il trasferimento di Renato Sanches al PSG si concludesse prima di mercoledì, giorno in cui i parigini torneranno ad allenarsi in Francia dopo la tournée in Giappone. Al momento però le speranze del dirigente portoghese devono scontrarsi con il Lille: la trattativa tra i due club francesi non ha ancora fatto registrare passi avanti significativi.