L'intervista-indizio di Florenzi: lui e il Milan vogliono il riscatto

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Florenzi ha appena chiuso la sua annata con il secondo trofeo della carriera, sollevando, dopo l'Europeo del luglio 2021 vinto con la Nazionale Italiana, lo Scudetto con il Milan. In rossonero si è alternato con Calabria, coprendone ottimamente il posto quando il numero 2 è stato infortunato, e dovendosi giostrare con le due operazioni al menisco subite.

I dettagli

Il suo apporto è stato, dunque, importante e apprezatissimo dalla dirigenza rossonera, tanto che non sembrano esserci problemi per il riscatto dalla Roma. Il Milan, infatti, ha tutta l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto; la cifra pattuita durante la scorsa estate è di 4,5 milioni di euro e il club rossonero vorrebbe provare ad abbassarla, ma difficilmente la Roma farà sconti. Comunque, tutto lascia pensare che alla fine il numero 25 Campione d'Europa resterà ancora in rossonero.



L'intervista-indizio

Tutto, comprese le ultime dichiarazioni a MilanTV dello stesso calciatore: "È il mio primo Scudetto: è un'emozione unica. È stata una stagione molto emozionante, abbiamo meritato di vincere. Speriamo di aggiungere oltre a questo anche altri trofei. Con Pioli abbiamo un grande rapporto professionale e umano. È stato veramente l'artefice di tutto questo. Noi dobbiamo continuare a stargli dietro, cercando di portare avanti le sue idee. Sapevo quello che potevo dare. Maldini e Massara hanno creato un mix perfetto. Speriamo che si possa continuare così, cercando di aumentare la qualità della squadra e migliorarsi sempre". Parole al miele, parole chiare, parole da leader, parole da collettivo: Florenzi vuole il Milan e il Milan vuole il riscatto di Florenzi. Se no, perché parlare di futuro insieme?!