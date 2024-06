L'obiettivo di mercato Dovbyk stecca all'esordio a Euro 2024. Brutto ko per l'Ucraina

Esordio da incubo per l'Ucraina a Euro 2024. Netto successo della Romania per 3-0 nella sfida valida per il Gruppo E. Stanciu, Marin e Man i grandi protagonisti del pomeriggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Occhi puntati su Artem Dovbyk, fresco Pichichi de LaLiga dove ha trascinato il Girona a una epica qualificazione in Champions League grazie alle sue 26 reti. Tuttavia oggi pomeriggio è stato protagonista di una prestazione sotto tono, come del resto anche i suoi compagni di squadra. Vi riportiamo di seguito la pagella di Tuttomercatoweb: "Prestazione anonima: ci prova nel primo tempo ma il suo tentativo finisce alle stelle". Voto 5.5.

26 anni, Dovbyk è l'alternativa al centro dell'attacco a Joshua Zirkzee come obiettivo di mercato del Milan. Il centravanti, seguito anche da Napoli e Atlético Madrid, ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Intervenuto recentemente in conferenza stampa e incalzato dai giornalisti presenti circa il suo futuro, Dovbyk ha così risposto: "Sono molto felice a Girona, tutte le persone che mi circondano, giocatori, allenatori, dirigenti sono meravigliosi, mi danno tutte le condizioni per fare del mio meglio, è fantastico".