La Fiorentina guarda in casa Milan: piace Pobega, ma non è l'unica idea per il centrocampo

Con l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino alla Fiorentina è iniziata una nuova era. Per questo motivo il direttore sportivo Pradé starebbe lavorando per costruire una squadra ad immagine e somiglianza del nuovo allenatore, che in quel di Monza ha dimostrato di saper lavorare tanto, e bene, soprattutto con i giovani.

A fronte di questo per andare a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Tommaso Pobega, giocatore che il Milan valuta fra i 10 ed i 12 milioni di euro. Le riflessioni dalle parti del Viola Park sono ad ampio raggio, anche perché in quel reparto hanno già salutato Arthur, Maxime Lopez e Duncan, ai quali si aggiungono le incerte situazioni di Castrovilli e Bonaventura, entrambi in scadenza.

Per questo motivo, stando a quanto riportato questa mattina in edicola dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, nel mirino del ds Pradè sarebbe finito anche l'ex centrocampista del Milan Marco Brescianini, oggi di proprietà del Frosinone. I ciociari chiedono per il 24enne 12 milioni di euro, che possono diventare 15 in quanto la metà spetterebbe proprio al Diavolo, che gode di una clausola del 50% sulla futura rivendita del prodotto del suo vivaio.