La Gazzetta su Pessina: "Ha in testa solo i rossoneri, ma l'Atalanta alza il prezzo. E Gazidis non ha fretta"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Matteo Pessina: "Ha in testa solo i rossoneri, ma l'Atalanta alza il prezzo. E Gazidis non ha fretta". Il giovane trequartista, che si è messo in evidenza in questa stagione in prestito al Verona, ha dato la sa priorità ai rossoneri che lo valutano 12 milioni di euro, ma che possono prenderlo con lo sconto del 50%. Per i bergamaschi vale invece 20 milioni, ma attenzione anche al Verona, che lo riprenderebbe volentieri in prestito per un'altra stagione.