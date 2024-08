La Juve propone McKennie: il Milan vuole solo Fofana

Nelle ultime ore la linea telefonica tra Milano e Torino si è come infuocata, con Milan e Juventus che hanno iniziato e quasi portato a termine la trattativa per portare Pierre Kalulu in bianconero. Il centrale francese si trasferirà in prestito in bianconero, salvo sorprese: da capire solamente la formula del prestito, il valore dei bonus e quello della percentuale sulla futura rivendita. Oltre al classe 2000, però, tra rossoneri e bianconeri si è parlato anche di altri calciatori, specialmente in ottica rossonera.

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe proposto al Milan Weston McKennie, centrocampista in uscita. L'americano, molto amico di Pulisic, è in scadenza di contratto ma da Torino vorrebbero comunque provare a guadagnarci qualcosa. Nonostante sia stato messo sul tavolo, per ora il Milan non sembra interessato: i rossoneri vogliono solo Youssouf Fofana per il quale stanno spingendo e continueranno a spingere anche nei prossimi giorni.