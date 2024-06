La scorsa settimana gli agenti di Zirkzee hanno informato i club di Premier di un accordo imminente con il Milan

vedi letture

Nuove indiscrezioni sull'affare Joshua Zirkzee che sta monopolizzando le chiacchiere di mercato in queste prima metà di giugno. Il Milan ha individuato nel centravanti olandese l'obiettivo numero uno per l'attacco rossonero e ha intenzione di pagare la clausola di 40 milioni che si attiva dal 1° luglio. Oggi il portale inglese HITC sottolinea che i rossoneri stanno cercando di chiudere l'operazione "freneticamente". Secondo quanto viene riportato i clu inglesi sulle tracce di Zirkzee, Arsenal e Manchester United su tutti, sarebbero stati informati dall'entourage del giocatore la scorsa settimana di un accordo imminente con il Milan.

Come detto il club rossonero ha intenzione di pagare la clausola e il calciatore ha già un accordo con il Milan oltre ad aver espresso la volontà di rimanere in Italia. Il club italiano deve però guardarsi dall'insidia dei due possibili club inglesi, specialmente dell'Arsenal che in Benjamin Sesko, che oggi ha ufficializzato il suo rinnovo con il Lipsia, aveva individuato l'obiettivo principale. Sfumato l'attaccante sloveno, Zirkzee arriva subito dopo nella lista di gradimento dei Gunners.