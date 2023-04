La Stampa - Milan, prosegue la trattativa per il rinnovo del contratto di Leao

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce La Stampa, prosegue la trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leao, il cui attuale contratto con il Milan scade nel 2024. Se da una parte Jorge Mendes spinge per l'addio in estate (in pole ci sarebbe il Chelsea), dall'altra il papà del giovane attaccante portoghese preferirebbe allungare con il club di via Aldo Rossi.