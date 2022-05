Lazio, anche Messias tra i nomi per l'attacco. Il Milan non ha ancora deciso se riscattarlo

Fonte: tuttomercatoweb.com

Tra i nomi presi in considerazione per l'attacco della prossima stagione in casa Lazio, secondo il Corriere dello Sport c'è anche quello di Junior Messias. L'attaccante brasiliano è attualmente in prestito al Milan via Crotone, con i rossoneri che ancora non hanno deciso il suo futuro.