Le 10Sport - Thauvin vicino all'addio a parametro zero

Buona novella da Marsiglia: secondo quanto riportato dal quotidiano francese "Le 10Sport", Florient Thauvin è vicino all'addio a parametro zero dal Marsiglia. Una notizia che era trapelata già l'anno scorso ma che si sta concretizzando mano a mano il trascorrere dei mesi. Il portale transalpino ha inoltre citato l'articolo di Tuttomercatoweb.com in merito al possibile approdo in rossonero dell'esterno francese classe 1993. Il transalpino potrebbe firmare un pre-accordo che gli consentirebbe di convolare a nozze col diavolo dopo un anno di corteggiamenti e ammiccamenti, con la dirigenza rossonera che starebbe aspettando il momento propizio per assicurarsi uno dei migliori esterni della Ligue 1, in scadenza di contratto con la società marsigliese. Altro dettaglio da non sottovalutare, le dimissioni del tecnico portoghese Villas Boas, da sempre grande estimatore di Thauvin, che ha sempre tentato di mettere il bastone tra le ruote del diavolo nella lunga corsa per assicurarsi l'esterno transalpino.