L'edizione odierna di Leggo titola così stamattina: "Milan-Ibra: scatta il countdown, sì entro il weekend". Il club rossonero è ancora in attesa della risposta di Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe comunque arrivare entro il prossimo weekend. In via Aldo Rossi, sperano in un sì dello svedese, su cui però c'è anche il Napoli.