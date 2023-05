Lens, Pouille sul mercato: "Se ci saranno partenze sostituiremo i giocatori in linea con le ambizioni"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Arnaud Pouille, dirigente del Lens, come riferito da TMW si è espresso così sul mercato in uscita dei francesi: "Rimarremo questi in gran parte. Stiamo portando avanti un progetto di sviluppo e miglioramento dei giocatori. L'anno scorso abbiamo perso tre elementi dell'undici tipo e sono stati ben sostituiti. Se ci saranno partenze, dovremo sostituirli in modo da essere in linea con le nostre ambizioni. Non ci saranno emorragie. Discuteremo con i rappresentanti dei giocatori dopo il 3 giugno, una volta definita la nostra tabella di marcia".