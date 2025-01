Lo Stoccarda piomba su Pavlovic: i tedeschi valutano un prestito con obbligo di riscatto

vedi letture

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, ha riportato questo aggiornamento su Strahinja Pavlovic che è finito nel mirino dello Stoccarda: "Lo Stoccarda fa sul serio per Strahinja Pavlović. Il difensore serbo, non centrale nei piani del nuovo allenatore Sergio Conceiçao, potrebbe quindi lasciare il club rossonero sei mesi dopo il suo arrivo. Il club tedesco valuta un prestito con obbligo di riscatto. Lo Stoccarda, adesso, aspetta che il Milan apra alla cessione.

Il club rossonero potrebbe cederlo a una cifra inferiore rispetto a quella spesa in estate per prelevarlo dal Salisburgo. La valutazione che ne fa dell’ex difensore del Salisburgo si aggira sui 15-16 milioni di euro. In entrata, invece, il nome è sempre quello di Santiago Gimenez del Feyenoord per l’attacco".