London Calling: Aurier e Bakayoko, il Milan vuole rinforzi per puntare alla Champions

Il Milan guarda verso l'Inghilterra. Doppio obiettivo, gli occhi di Paolo Maldini sono su Londra. Come terzino destro stanno prendendo quota le azioni di Serge Aurier del Tottenham. L'ivoriano sembra aver superato la concorrenza di Denzel Dumfries, anche se la trattativa non è da considerarsi chiusa. Però Aurier è avanti, anche se c'è da limare la distanza con gli Spurs che chiedono 23 milioni di euro. Avanti tutta sull'obiettivo, l'olandese resta la prima alternativa.

London Calling Anche a centrocampo. Tiemoue Bakayoko ha superato nettamente Florentino del Benfica. Adesso il centrocampista sta spingendo affinché il Chelsea ceda sulla richiesta di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 30 milioni.

Il Milan non molla la presa per Tiemoué Bakayoko, ma in via Aldo Rossi sanno bene che sarà una lunga trattativa perchè non sarà facile convincere il Chelsea ad abbassare le proprie pretese economiche.