Maignan-Chelsea, Baiocchini: "Per i Blues 30 milioni sono tanti. Situazione ferma ma che potrebbe andare avanti"

vedi letture

Dopo la cessione di Reijnders al City il Milan deve difendersi dall'assalto del Chelsea per Mike Maignan. Ne parla Manuele Baiocchini in diretta a Sky Sport 24:

"C’è questo interessamento da parte del Chelsea. Il Milan ha fatto una valutazione, anche perché per Maignan c’è un problema di rinnovo contrattuale, se ne sta parlando da diversi mesi ma non si è arrivati ad un accordo. Per il Chelsea in questo momento 30 milioni sono tanti però il gradimento è stato esternato, concretizzato con telefonate e contatti che ci sono stati, quindi è una cosa che potrebbe andare avanti ma per il momento è ferma lì”.

C’è l’ok del giocatore? “C’è una disponibilità a parlarne”.