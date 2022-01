Maldini e il rinforzo in difesa: "Botman bravissimo, ma non è l'unico"

Intervenuto a DAZN nel pre partita di Milan-Roma, Paolo Maldini ha parlato dell'intenzione del Milan di intervenire sul mercato per prendere un difensore: "Botman è un bravissimo calciatore, naturalmente è di proprietà del Lille e ha un contratto fino al 2024. Naturalmente non è l’unico bravo, ci sono altri giocatori disponibili. Forse l’unica necessità proprio adesso, a causa dell’infortunio di Simon è proprio quella di un difensore. Poi se faremo un difensore in prestito per sei mesi o una soluzione definitiva anche per i prossimi anni si dovrà valutare anche in base al prezzo del calciatore stesso e il tipo di giocatore che individueremo”.