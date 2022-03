Marca - Milan e Inter su Elmas del Napoli. Possibile scambio con Rebic

MilanNews.it

© foto di ALBERTO LINGRIA

Secondo quanto riportato da Marca, autorevole testata spagnola, il Milan sarebbe pronto a ingaggiare un derby di mercato con l'Inter per Eljif Elmas, centrocampista macedone in forza al Napoli. Il giocatore è legato alla squadra partenopea fino al 2025 e la trattativa sarebbe solo nella fase embrionale, con i club che si stanno scambiando le prime informazioni. Per il Milan un giocatore come Elmas potrebbe costituire una valida alternativa non solo alla partenza di Kessie, ma l'indiscrezione racconta anche di un possibile scambio con Ante Rebic, con cui Elmas condivide il valore di mercato, 35 milioni di euro. Il giornale spagnolo conclude sottolineando che, in ogni caso, scendere a patti con De Laurentiis non sarà facile, definendo il presidente del Napoli un "osso duro".