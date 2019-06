Marca - Theo Hernandez impressionato da Maldini

Theo Hernandez può scegliere fra tre squadre. Lo scrive il quotidiano spagnolo Marca, che pone l’accento sul giocatore in uscita dal Real Madrid. I Blancos, però, non vorrebbero privarsi del tutto del giovane esterno. Ecco perché starebbero pensando di darlo in prestito per due anni o - in caso di cessione - di inserire un’opzione di recompra. Il Bayer Leverkusen si è mosso per primo, ma l’incontro con Paolo Maldini a Ibiza ha cambiato qualcosa nei pensieri del francese. Hernandez è rimasto impressionato dalla leggenda rossonera, che, oltre a illustrargli l’ambizioso progetto del Milan, gli ha assicurato un ruolo da protagonista. Tuttavia, il Bayer può garantirgli la Champions. Sul tavolo c'è anche un'offerta del Napoli di Carlo Ancelotti.