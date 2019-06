Secondo quanto riferito da MARCA, Milan e Real Madrid hanno trovato l'accordo per Theo Hernandez, terzino classe '97 che firmerà un contratto col club rossonero. Il francese effettuerà le visite mediche lunedì, per poi diventare ufficialmente un nuovo giocatore milanista. Al club madrileno andranno 20 milioni di euro per il laterale, lo scorso anno in prestito alla Real Sociedad.