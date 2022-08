Marchetti: "A prescindere dall'arrivo di un altro difensore Gabbia rimarrà al Milan"

MilanNews.it

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato il momento del mercato del Milan, tra centrocampista e difensore: “Il Milan prepara un colpo, un investimento, ma a delle cifre non folli. Il Midtjylland ha chiesto 10 milioni di euro, il Milan ne ha offerti 4 per Onyedika, questo è l’ordine di grandezza delle cifre che il Milan vorrebbe investire sul ragazzo. Il Milan in generale fa del suo mercato, e l’ha sempre fatto, una questione di prospettive. Il Milan non compra tanto per comprare, il Milan compra se vede una necessità tecnica o fisiologica. A mio avviso Gabbia, a prescindere dall’arrivo di un altro difensore, rimarrà al Milan”.