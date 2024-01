Marchetti è sicuro: "Joshua Zirkzee è nella lista dei desideri del Milan"

vedi letture

Dopo la vittoria di cuore, rabbia ma soprattutto di gruppo sul difficile campo dell'Udinese, in casa Milan si respira aria di ottimismo, con sensazioni compattanti visto soprattutto l'episodio razzista che ha coinvolto, purtroppo, Mike Maignan. I rossoneri si preparano quindi in vista del prossimo impegno, a San Siro contro il Bologna. E' anche e soprattutto tempo di calciomercato, con la dirigenza rossonera attiva sia in entrata sia in uscita. Come riporta il giornalista ed esperto di mercato, Luca Marchetti, per il futuro il Milan sarebbe interessato a Joshua Zirkzee.

Le parole del giornalista a Sky Sport: "Sì lo possiamo dire, Joshua Zirkzee è un profilo sul quale il Milan vorrebbe e potrebbe lavorarci per il futuro. Sappiamo che su di lui c'è una clausola di 40 milioni che vale per il Bayern, però nella dirigenza rossonera c'è l'obiettivo futuro di prendere un attaccante giovane, forte e che possa aiutare bene la squadra nella manovra offensiva: tutte caratteristiche che possiede l'attaccante del Bologna. E' ancora presto, ma Zirkzee piace e non poco ai rossoneri".