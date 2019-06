Marchetti: "I primi passi del Milan"

Il primo colpo il Milan lo ha messo a segno: Rade Krunic, dall'Empoli con una trattativa che andava avanti a fari spentissimi da almeno un mese e che Maldini, nonostante l'addio di Leonardo, ha voluto portare avanti. Una trattativa condivisa non solo con Gazidis ma anche con Boban (e Massara sullo sfondo, che nelle prossime ore si unirà al gruppo rossonero anche dal punto di vista formale: era a Milano proprio per definire i dettagli). Giocatore seguito a lungo durante l'anno (anche durante gli allenamenti...) e poi il colpo piazzato: 8 milioni di euro più bonus con un contratto di 4 anni al giocatore. In attesa della chiamata per formalizzare il contratto Giampaolo si gode gli ultimi giorni di vacanza in compagnia di Galeone ed Allegri.