Marchetti: "Il Milan vuole accelerare per Emerson Royal. Operazione da 15 milioni a titolo definitivo"

Nel corso dell'edizione pomeridiana di Sky Sport 24 Calciomercato, l'esperto Luca Marchetti ha fatto il punto sulle entrate del Milan parlando anche del terzino destro del Tottenham Emerson Royal, ad oggi il prescelto per andare a rinforzare e completare la fascia destra in vista della prossima stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Oltre a Diogo Leite il Milan sta insistendo tanto anche per Emerson Royal del Tottenham. Qui il Milan vorrebbe andare a concludere l'operazione a titolo definitivo, naturalmente. La valutazione che abbiamo fatto in questi giorni è di circa 15 milioni di euro. L'intensa col terzino c'è, manca l'intesa totale con il Tottenham ma anche in questo caso il Milan vuole accelerare. Intanto perché comuqnue fra pochi giorni inizierà la stagione, il ritiro, e il Milan ancora ufficialmente non ha chiuso operazioni, sono tanti gli obiettivi ma non è andata a stringere, però proprio per cercare di dare un segnale rispetto a quello che stanno facendo le altre squadre, per cercare di mantenere quella competitività che lo stesso Ibrahimovic aveva annunciato nel giorno della sua conferenza stampa e di annuncio di Paulo Fonseca".

MILAN-EMERSON ROYAL: PREVISTO NUOVO INCONTRO CON L'INTERMEDIARIO

Il Milan spinge per Emerson Royal. Ormai è chiaro che i rossoneri vogliano soddisfare la richiesta del terzino destro avanzata dal nuovo allenatore Paulo Fonseca con il calciatore brasiliano in forza al Tottenham. Ora il Diavolo è pronto a fare lo scatto decisivo, soprattutto visto che lunedì 8 c'è il raduno e la società vorrebbe presentarsi al nuovo tecnico con almeno un rinforzo estivo a disposizione. In questo senso, come scrive Tuttosport questa mattina, ci saranno presto novità.

Infatti, nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro tra il Milan e l'intermediario dell'operazione. Dopo aver strappato il sì del calciatore che si trasferirebbe con piacere a Milanello, adesso serve stabilire la parte economica e trovare l'accordo con gli Spurs. La richiesta iniziale degli inglesi era di circa 25 milioni ma l'obiettivo rossonero è di chiudere sui 20. Parallelamente, l'arrivo di Royal potrebbe allontanare definitivamente Alessandro Florenzi dal Milan, nonostante ci sia un altro anno di contratto previsto.