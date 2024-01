Marchetti: "Il Milan vuole Demiral e lui sogna il ritorno in Italia"

Dopo l'amaro pareggio contro il Bologna, nell'ambiente Milan si pensa adesso alla prossima sfida di campionato, sabato alle 18:00 in casa del Frosinone. E' anche e soprattutto tempo di calciomercato, con la dirigenza rossonera attiva sia in entrata sia in uscita in questi ultimi giorni di sessione invernale. Come riporta il giornalista ed esperto di mercato, Luca Marchetti, il Milan starebbe tentando il tutto per tutto per Merih Demiral.

Queste le sue parole a Sky Sport: "Il Milan vorrebbe fare un difensore, lo abbiamo detto tante volte e ci sono stati molti nomi, alcuni trattati altri solo come un accenno. Ciò che abbiamo di sicuro, è che i rossoneri stanno provando a prendere Merih Demiral, che adesso gioca Al-Ahli, è stato pagato molto e ha un ingaggio importante. Lui però vorrebbe il Milan, per la sua storia e perchè in Italia ha sempre fatto buone stagioni, sta mettendo pressione alla sua squadra, resta una trattativa complicata ma seguiranno aggiornamenti".