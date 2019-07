Marchetti: "Milan-Demiral, il problema è come fare l’operazione"

Continua invece la campagna acquisti del Milan. E continua con delle idee che dovranno dare al Milan una spinta per il futuro. Ed ecco che l’idea Demiral sta prendendo sempre più piede. I rossoneri si sono mossi sia lato giocatore che lato Juventus, visto che il difensore centrale è indispensabile per Giampaolo, ma il problema è come fare l’operazione. La Juventus infatti vorrebbe mantenere un controllo sul giocatore e per rinunciare all’inserimento di un’opzione chiede 40 milioni di euro. Spetta al Milan decidere se impostare un’operazione a costi minori, senza avere pieno potere sul futuro del giocatore, o lavorare sulle richieste bianconere. A centrocampo invece non si spegne la suggestione Modric. Si aspetterà il ritorno del Real dalla tournée americana: poi magari sarà fissato un incontro per capire la reale fattibilità dell’operazione anche dal punto di vista dell’ingaggio. Il Milan naturalmente aspetta segnali di un’eventuale apertura del giocatore e contestualmente deve ottenere l’ok anche da parte della proprietà per sottoporre a Modric (che ha quasi 34 anni) un triennale a costi molto alti.