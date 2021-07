Marchetti: "Milan, ore di lavoro intenso. Giroud, Diaz, Bondo e Ballo-Touré"

Ore di lavoro intenso per il Milan. Al di là dell’arrivo di Giroud in Italia ci sono molte trattative sul tavolo. Intanto il rinnovo di Kessie, poi si continua a lavorare per sbloccare l’arrivo di Brahim Diaz (si sta lavorando per chiuderla in prestito biennale, ossia una formula differente rispetto a quella precedente) e di Ballo-Touré dal Monaco a titolo definitivo, tra i 4/4,5 milioni di euro.

Nel frattempo incontro in sede con l’entourage di Warren Bondo, centrocampista francese del Nancy classe 2003: nei colloqui è stata raggiunta una base di intesa per il trasferimento, ora la palla passa al Nancy che deve decidere se accettare la proposta e lasciar partire il calciatore. Se dovesse arrivare l’ok, pronto un contratto triennale