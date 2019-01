Marchetti: "Milan, più un attaccante esterno che un centrocampista"

Luca Marchetti, a Sky Sport 24, ha parlato cosè delle prossime mosse del mercato del Milan: "Aperture per l'attaccante esterno più che per il centrocampista centrale, la necessità stringente non c'è più. L'idea che il Milan può accarezzare è avere maggiori rifornimenti per il centravanti. Non a caso si è fatto il nome di Carrasco, lui ha un'ingaggio alto, non è semplice arrivare a lui. Può essere un'idea sempre più sfumata"