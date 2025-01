Marchetti sul mercato del Milan: "Il Diavolo aspetta Rashford"

In merito al mercato del Milan ed in particolare alla trattativa per Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United, Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha spiegato nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com: "L’altro attaccante che ha infiammato questa porzione di mercato è Rashford. È slittata di qualche ora la sua risposta al Milan. Non c’è una dead line ma i rossoneri rimangono fiduciosi. C’è una concorrenza pazzesca sul giocatore, soprattutto ora che Kolo Mouani si è sistemato in bianconero. La più pericolosa, per i rossoneri, è il Barcellona. Che ha sempre problemi finanziari, ma che vuole cercare di capire come poter incastrare l’operazione".

Questi i numeri stagionali di Rashford con la maglia del Manchester United:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 15

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 6

PRESENZE EFL CUP: 2

PRESENZE COMMUNITY SHIELD: 1

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 1500'

GOL: 7

AMMONIZIONI: 4