Marchetti: "Suso-Under un'opportunità che il Milan vorrebbe mettere in piedi. Idea Jesus per coprire due ruoli"

Luca Marchetti, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione Suso-Under: "A Fonseca Politano piace moltissimo, Shaqiri è un'opportunità ma vedo difficile che il Liverpool oggi lo lasci partire in prestito. Suso è un'opportunità che il Milan vorrebbe mettere in piedi. Piace alla Roma, potrebbe esserci uno scambio con Under, il Milan avrebbe anche una mezza idea con Juan Jesus, che potrebbe giocare sia da centrale che da terzino sinistro. Suso è in una condizione psicologica da recuperare, per questo poteva esserci questo scambio con Under, solo che il turco a differenza di Suso ieri ha giocato e anche segnato".