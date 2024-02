Mercato, il sogno per l'estate rimane Bungiorno: il prezzo lieviterà

Il Milan, dopo aver fatto rientrare Gabbia e aver preso Terracciano, aspetta di vedere se entro le 20 arriva un'opportunità di mercato per portare un altro difensore a Stefano Pioli. In caso contrario l'acquisto di un nuovo centrale difensivo sarà rimandato all'estate, insieme al nuovo centravanti. E il sogno rossonero è lo stesso di questo mese di gennaio: Alessandro Buongiorno, in forza al Torino.

Nelle scorse settimane, Cairo ha escluso un trasferimento in questa sessione di Buongiorno: il classe 1999 rimarrà granata fino al termine di questa stagione, poi si vedrà. Il Milan lo tiene scritto in alto nella sua lista alla voce "sogni", secondo qunato scrive oggi il Corriere dello Sport. Da via Aldo Rossi torneranno all'assalto in estate ma sicuramente il prezzo sarà lievitato e ci sarà una grande concorrenza: già si parla di diversi club di Premier League.