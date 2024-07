Mercato in uscita, Colombo gol e addio: l'attaccante pronto a firmare con l'Empoli. I dettagli dell'accordo

Il futuro di Lorenzo Colombo ha preso, al momento una strada diversa da quella rossonera. Infatti dopo la doppietta messa a segno contro il Manchester City in amichevole, il giovane attaccante lascia il Milan ancora ua volta in prestito. Come riportato dal noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il centravanti ex Lecce e Monza si unisce all'Empoli, che avrà a disposizione anche l'opzione di riscatto al termine della prossima stagione per mantenere in rosa il classe 2002. I due club sono ora nella fase di scambio dei documenti.