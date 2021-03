Mercato, la Lazio fissa il prezzo per Milinkovic Savic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio di Claudio Lotito, ha fissato il prezzo per lasciar partire Sergej Milinkovic Savic in estate: 80 milioni di euro. Nonostante il Covid, le richieste delle società biancoceleste sono ancora molto alte. Il contratto del serbo scadrà nel 2024, e dunque, la Lazio può permettersi di “sparare alto” dato che l’accorso con il giocatore è ancora lungo. Milinkovic Savic, 26 anni compiuti a febbraio, è da anni uno dei punti fermi della Lazio, ed è pronto per fare il salto di qualità in una big, che sia in Italia o all’estero. Vedremo se sulla scrivania di Lotito arriverà l’offerta giusta. In passato il giocatore è stato seguito anche dal Milan.