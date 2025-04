Mercato Milan: anche Biereth del Monaco fra i candidati per l'attacco

vedi letture

Il Milan lavora già per il reparto offensivo. Il club di via Aldo Rossi è al lavoro per rinnovare la squadra per la prossima stagione. Dopo un campionato e una Champions League decisamente deludenti, i rossoneri di Conceiçao si giocano le ultime chance con il derby di Coppa Italia che vale un posto in finale. La società, in attesa di sapere come finirà questa annata, pensa già a quella a venire con tantissimi cambiamenti sia in società che in campo.

Burkardt il primo nome

E' l'attacco dove probabilmente arriveranno diversi tasselli per rinforzare l'organico. Uno dei nomi più gettonati resta quello di Jonathan Burkardt. Il centravanti di proprietà del Mainz resta un obiettivo numero uno qualora dovesse arrivare come direttore sportivo Igli Tare. Giocatore classe 2000 che ha realizzato 15 gol in 25 apparizioni in Bundesliga.

Biereth è l'alternativa

Quello di Burkardt ovviamente non è l'unico nome sul taccuino della dirigenza. L'alternativa per il reparto offensivo, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, sarebbe Mika Biereth. Attaccante danese ma londinese di nascita, nella stagione in corso veste la maglia del Monaco con cui, fin qui, ha realizzato 26 reti e otto assist nelle 42 occasioni in cui è stato chiamato in causa fra le varie competizioni.