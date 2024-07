Mercato Milan, i rossoneri abbandonano la pista Füllkrug: Fonseca insiste per Tammy Abraham

vedi letture

La dirigenza rossonera vuole regalare un altro attaccante a Paulo Fonseca dopo l'arrivo del neo Campione D'Europa, Alvaro Morata. Il Milan continua a lavorare con attenzione sul mercato, ma per quanto riguarda l'attacco, giungono questa sera interessanti novità. Infatti, come riportato dal noto esperto di trattative Gianluca Di Marzio sul proprio sito, I rossoneri avrebbero abbandonato la pista Füllkrug, che andrà al West Ham. Il club rossonero, dopo un sondaggio iniziale e i contatti di inizio luglio, si è fermato, con il giocatore tedesco che dunque andrà in Premier League.

Sempre come riportato da Di Marzio, il Milan ha intenzione di inserire Jovic nell'operazione o comunque farlo uscire verso un'altra squadra. Nel frattempo, come raccontato nei giorni scorsi, Fonseca spinge sempre per Tammy Abraham.