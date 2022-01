Mercato Milan, il giovane Estève piace ai rossoneri per la difesa

Per rafforzare la zona difensiva, il Milan continua a guardare ad eventuali opportunità. Come riportato da Tuttosport, la sensazione è quella che i rossoneri non faranno spese folli in questo mercato di gennaio, ma cercheranno di puntellare la rosa con giovani di buone prospettive. Il nome nuovo per la difesa è quello di Maxime Estève, centrale classe 2002 in forza al Montpellier. Restano vive le opzioni Erick Bailly del Manchester United, Abdou Diallo del PSG, Nicolò Casale del Verona e Mattia Viti dell’Empoli.